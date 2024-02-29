Путин: Россия сделает все, чтобы достичь целей спецоперации

Россия сделает все, чтобы решить задачи специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Не мы начали эту войну на Донбассе, но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм», - сказал глава государства.

Путин: Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию

Путин отметил, что боевые возможности Вооруженных сил России многократно увеличились. По его словам, российская армия прочно владеет инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверено наступает и освобождает новые территории.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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