Порошенко раскритиковал киевские власти за слабую поддержку ВСУ

По словам политика, парламентарии «оторвались от земли» и при составлении повестки дня не учитывают острые вопросы. Порошенко сообщил, что вернулся с востока страны, где десяти бригадам ВСУ было передано «то, что не дает государство».

«Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — заявил экс-президент.

По словам Порошенко, у ВСУ не хватает людей и оружия, пишет «Свободная пресса». Также политик выразил недовольство работой правительства по созданию фортификационных линий для военных. По его словам, в эксплуатацию ввели менее десяти процентов оборонительных сооружений. Порошенко заключил, что «правительства нет», а украинский парламент «теряет контрольную конституционную функцию».

