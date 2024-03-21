Порошенко раскритиковал киевские власти за слабую поддержку ВСУ

Власти Украины уделяют слишком мало внимания потребностям армии. Об этом заявил бывший президент страны, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в ходе заседания Верховной рады, передает РИА Новости.

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По словам политика, парламентарии «оторвались от земли» и при составлении повестки дня не учитывают острые вопросы. Порошенко сообщил, что вернулся с востока страны, где десяти бригадам ВСУ было передано «то, что не дает государство».

«Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — заявил экс-президент.

По словам Порошенко, у ВСУ не хватает людей и оружия, пишет «Свободная пресса». Также политик выразил недовольство работой правительства по созданию фортификационных линий для военных. По его словам, в эксплуатацию ввели менее десяти процентов оборонительных сооружений. Порошенко заключил, что «правительства нет», а украинский парламент «теряет контрольную конституционную функцию».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаПетр Порошенко

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