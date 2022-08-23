«Ультиматум для России»: Какие гарантии безопасности Запад даст Украине

Собеседник «Радиоточка НСН» согласен с тем, что российская сторона в создании некоего документа не участвует, поэтому интересы Москвы учтены не будут.

«Украина собирается саммит «Крымская платформа» с участием 40 президентов и премьер-министров. На этом фоне очень сомнительно, что Москве предложат сколь приемлемые условия по гарантиям безопасности Украины. Россия проводит специальную военную операцию. На ней надо сконцентрироваться. В случае, если западные страны, которые фактически управляют Украиной, захотят договориться о приемлемых условиях, то мы об этом узнаем», - пояснил Безпалько.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что никаких гарантий безопасности для Украины и киевского режима со стороны третьих стран нет и быть не может. По его словам, гарантии безопасности мог дать только договор с Россией, но Киев от него отказался.

