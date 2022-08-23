«Ультиматум для России»: Какие гарантии безопасности Запад даст Украине

Никакие гарантии невступления Украины в НАТО сейчас ничего не значат, сказал НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. 

Украина собирает саммит «Крымская платформа» с участием 40 президентов и премьер-министров, и на этом фоне очень сомнительно, что России предложат приемлемые условия по гарантиям безопасности Украины, заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что до конца августа может появиться «очень мощный» документ по вопросам гарантий безопасности для Украины. Сопредседателем рабочей группы стал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Безпалько считает, что изданный документ будет не гарантией безопасности Украины, а ультиматумом для России.

«Никакие гарантии невступления Украины в НАТО сейчас ничего не значат. Это все можно было обсуждать до начала спецоперации. Думаю, что это будут не гарантии безопасности для Украины, а ультиматум для России с неприемлемыми условиями. Очевидно, что условия будут выдвигаться для того, чтобы, воспользовавшись отказом России от его условий, нарастить помощь Украине качественно и количественно», - сказал Безпалько.
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Собеседник «Радиоточка НСН» согласен с тем, что российская сторона в создании некоего документа не участвует, поэтому интересы Москвы учтены не будут.

«Украина собирается саммит «Крымская платформа» с участием 40 президентов и премьер-министров. На этом фоне очень сомнительно, что Москве предложат сколь приемлемые условия по гарантиям безопасности Украины. Россия проводит специальную военную операцию. На ней надо сконцентрироваться. В случае, если западные страны, которые фактически управляют Украиной, захотят договориться о приемлемых условиях, то мы об этом узнаем», - пояснил Безпалько.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что никаких гарантий безопасности для Украины и киевского режима со стороны третьих стран нет и быть не может. По его словам, гарантии безопасности мог дать только договор с Россией, но Киев от него отказался.

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