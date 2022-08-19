США предоставит Украине военную помощь на 775 млн долларов

Министерство обороны США объявило, что предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 775 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

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В новый пакет, в частности, войдут системы HIMARS, 16 гаубиц и боеприпасы, оборудование для разминирования, 15 беспилотников ScanEagle для помощи в разведке целей для украинской артиллерии, 40 противоминно-засадных машин (MRAP), которые позволят украинцам передвигаться по заминированным участкам, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (ХАРМ), приборы ночного видения.

Учитывая этот пакет, администрация Байдена выделила Украине помощь в области безопасности на сумму более 10 миллиардов долларов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША
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