США предоставит Украине военную помощь на 775 млн долларов

В новый пакет, в частности, войдут системы HIMARS, 16 гаубиц и боеприпасы, оборудование для разминирования, 15 беспилотников ScanEagle для помощи в разведке целей для украинской артиллерии, 40 противоминно-засадных машин (MRAP), которые позволят украинцам передвигаться по заминированным участкам, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (ХАРМ), приборы ночного видения.

Учитывая этот пакет, администрация Байдена выделила Украине помощь в области безопасности на сумму более 10 миллиардов долларов.

