В офисе Зеленского анонсировали документ о гарантиях безопасности

Он заявил, что уже ознакомился с документом. Он назвал текст «очень мощным». Его готовила консультативная группа во главе с бывшим генсеком Североатлантического альянса Андерсом Фог Расмуссеном.

По заявлению Зеленского, она должна «фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Киева». Гарантии должны распространиться на военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что считает лучшей гарантией безопасности страны ее вступление в НАТО. Киев не отказался «от этого пути».

