В офисе Зеленского анонсировали документ о гарантиях безопасности
Анонсирован проект по международным гарантиям безопасности для Украины, он может появиться 29-30 августа, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу Офиса украинского президента Андрея Ермака.
Он заявил, что уже ознакомился с документом. Он назвал текст «очень мощным». Его готовила консультативная группа во главе с бывшим генсеком Североатлантического альянса Андерсом Фог Расмуссеном.
По заявлению Зеленского, она должна «фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Киева». Гарантии должны распространиться на военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы.
Напомним, ранее президент Украины заявил, что считает лучшей гарантией безопасности страны ее вступление в НАТО. Киев не отказался «от этого пути».
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