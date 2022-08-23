В офисе Зеленского анонсировали документ о гарантиях безопасности

Анонсирован проект по международным гарантиям безопасности для Украины, он может появиться 29-30 августа, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на главу Офиса украинского президента Андрея Ермака.

Шольц посмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Киеву

Он заявил, что уже ознакомился с документом. Он назвал текст «очень мощным». Его готовила консультативная группа во главе с бывшим генсеком Североатлантического альянса Андерсом Фог Расмуссеном.

По заявлению Зеленского, она должна «фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Киева». Гарантии должны распространиться на военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что считает лучшей гарантией безопасности страны ее вступление в НАТО. Киев не отказался «от этого пути».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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