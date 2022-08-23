Медведев: Страны-соседи не могут дать Украине гарантий безопасности
Никаких гарантий безопасности для Украины и киевского режима нет и быть не может. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что к концу августа будет представлен «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, напоминает Газета.ру.
«Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. <...> Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Политик указал, что для нынешнего украинского руководства «никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может». По мнению Медведева, «светлого будущего» киевским властям не предложат даже США: американцы «закоренелые эгоисты и работают только на себя» и смогут без колебаний «слить» тему Украины «вместе с ее фигурантами».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+33 059 / сут.
Умерли
384 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 281 / сут.
- В Казахстане призвали объявить посла Украины персоной нон грата
- В Эстонии назвали заявления ФСБ о предполагаемой убийце Дугиной провокацией
- СМИ: Минпромторг опроверг продажу российских заводов Bosch
- В Риге начали сносить памятник советским солдатам-освободителям
- Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
- Медведев: Страны-соседи не могут дать Украине гарантий безопасности
- VK передаст «Яндексу» сервис Delivery Club в обмен на «Дзен» и «Новости»
- В Совфеде назвали «примером двуличия» реакцию Госдепа на убийство Дарьи Дугиной
- Российский посол призвал Японию прекратить «демонтаж» двусторонних отношений
- Запорожская ВГА заявила о готовности предоставить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru