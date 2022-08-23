Медведев: Страны-соседи не могут дать Украине гарантий безопасности

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что к концу августа будет представлен «очень мощный» документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, напоминает Газета.ру.

«Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. <...> Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик указал, что для нынешнего украинского руководства «никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может». По мнению Медведева, «светлого будущего» киевским властям не предложат даже США: американцы «закоренелые эгоисты и работают только на себя» и смогут без колебаний «слить» тему Украины «вместе с ее фигурантами».

