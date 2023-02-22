Украинский командующий заявил о подготовке наступления
Вооружённые силы Украины готовятся начать наступательные действия, однако сроки начала операции – военная тайна. Об этом заявил украинским СМИ командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Он также прокомментировал обстановку на границе Украины с Белоруссией. По словам Наева, в случае наращивания возле неё численности войск РФ и Белоруссии Украина предпримет аналогичные действия.
Как отмечает НСН, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предположил, в свою очередь, что решающие бои могут случиться во второй половине весны. По его оценке, ожидаемое большое наступление России уже идёт, но без особого успеха.
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