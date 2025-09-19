Суд ООН зарегистрировал иск России против решения ИКАО по MH17
Международный суд ООН подтвердил, что Россия инициировала разбирательство против Австралии и Нидерландов в связи с решением Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17. Иск поступил 18 сентября и рассматривается как апелляция на решение Совета, вынесенное 30 июня.
Дело против России было начато Австралией и Нидерландами в марте 2022 года на основании статьи 84 Чикагской конвенции 1944 года, регулирующей порядок урегулирования авиационных споров. Москва оспаривает выводы ИКАО о ее якобы причастности к катастрофе.
Рейс MH17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донбассом. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в трагедии вооружённые формирования ДНР, однако те отвергли ответственность.
Россия неоднократно указывала на неполноту представленных данных — в частности, Киев не предоставил записи радаров, а США не передали спутниковые снимки, о которых заявляли, передает «Радиоточка НСН».
