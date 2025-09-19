Суд заочно арестовал Леонида Гозмана по делу об оправдании терроризма

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов) на два месяца по делу об оправдании терроризма, следует из данных картотеки суда.

Мера пресечения вступит в силу с момента задержания политика на территории России либо его экстрадиции. Это уже второе уголовное преследование в отношении Гозмана.