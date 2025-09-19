Суд заочно арестовал Леонида Гозмана по делу об оправдании терроризма

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов) на два месяца по делу об оправдании терроризма, следует из данных картотеки суда.

Мера пресечения вступит в силу с момента задержания политика на территории России либо его экстрадиции. Это уже второе уголовное преследование в отношении Гозмана.

Политика Гозмана и знатока Аскерова внесли в список экстремистов и террористов

Летом 2024 года тот же суд заочно приговорил его к восьми с половиной годам колонии общего режима по обвинению в распространении недостоверной информации об армии.

Леонид Гозман — бывший сопредседатель партии «Правое дело» и президент движения «Союз правых сил», работал директором по гуманитарным проектам в «Роснано». В 2022 году Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов, передает «Радиоточка НСН».

