«Зависит, конечно, от уровня дохода семьи, но, если это вопрос про миллион, то, очевидно, уровень дохода там средний. Миллион рублей на депозит принесет семье по нынешним меркам небольшие деньги - где-то около 10 тысяч в месяц. Опять же, семья должна сама оценить, насколько это выгодно для нее. Можно за миллион рублей, предположим, если это в регионе, купить земельный участок рядом с домом и развивать собственно сельское хозяйство. Может быть, кур завести, они будут нести яйца. Или корову, или козочку, или индюшку. Это тоже хорошее подспорье. Но, опять же, если не в квартире. Главное, не вкладывать это в покупку телевизора или поездку на Мальдивы. Главное, что эти средства не будут спущены в ноль, а будут сами себя воспроизводить. Можно теплицу сделать, и у вас будут хорошие овощи. Те, кто из села, меня прекрасно поймут. Городским жителям можно купить землю для детей, чтобы выезжать куда-то на лето. Опять же, если нет машины в семье, и у вас есть миллион, то вы никого спрашивать не будете и купите машину», - рассказал он.

Ранее Милонов рассказал НСН, что у него дома живут три собаки, три кошки, геккон, черепахи и даже игуана, что никак не мешает, а наоборот помогает его шестерым детям.



