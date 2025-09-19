Индюшки вместо Мальдив: Милонов рассказал, куда потратить миллион рублей
Если у семьи есть свободный миллион рублей, то ни в коем случае не надо «сливать» его на поездку на Мальдивы или дорогую технику, посоветовал НСН Виталий Милонов.
Семьям с детьми из крупных городов лучше всего потратить свободный миллион рублей на дачу или машину, а вот жителям регионов можно приобрести земельный участок и сделать там ферму. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Экономист Михаил Задорнов рассказал, что лучше всего свободный миллион вложить в банки по трехмесячным и четырехмесячным депозитам. Его слова приводит радио РБК. Он отметил, что это может быть четверть или треть портфеля на случай, если события будут развиваться не по самому благоприятному сценарию. Милонов рассказал, как лучше всего такими деньгами распорядиться молодой семье.
«Зависит, конечно, от уровня дохода семьи, но, если это вопрос про миллион, то, очевидно, уровень дохода там средний. Миллион рублей на депозит принесет семье по нынешним меркам небольшие деньги - где-то около 10 тысяч в месяц. Опять же, семья должна сама оценить, насколько это выгодно для нее. Можно за миллион рублей, предположим, если это в регионе, купить земельный участок рядом с домом и развивать собственно сельское хозяйство. Может быть, кур завести, они будут нести яйца. Или корову, или козочку, или индюшку. Это тоже хорошее подспорье. Но, опять же, если не в квартире. Главное, не вкладывать это в покупку телевизора или поездку на Мальдивы. Главное, что эти средства не будут спущены в ноль, а будут сами себя воспроизводить. Можно теплицу сделать, и у вас будут хорошие овощи. Те, кто из села, меня прекрасно поймут. Городским жителям можно купить землю для детей, чтобы выезжать куда-то на лето. Опять же, если нет машины в семье, и у вас есть миллион, то вы никого спрашивать не будете и купите машину», - рассказал он.
Ранее Милонов рассказал НСН, что у него дома живут три собаки, три кошки, геккон, черепахи и даже игуана, что никак не мешает, а наоборот помогает его шестерым детям.
