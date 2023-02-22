Главный украинский разведчик ожидает решающие бои весной

Решающие бои между российскими и украинскими войсками пройдут во второй половине весны. С таким мнением в интервью Forbes.ua поделился начальник главного управления украинской разведки Кирилл Буданов.

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«С середины и до конца весны будут решающие бои», - сказал он.

Разведчик прогнозирует, что в этот период в противостоянии произойдет переломный момент. Он также заявил, что Россия уже приступила к массированному наступлению.

Ранее глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ситуация с боеприпасами после обращения к Минобороны у ЧВК не стала лучше - бойцы Пригожина до сих пор испытывают «снарядный голод».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РазведкаУкраина
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