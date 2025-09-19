Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя и двое военнослужащих подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в поселке Красная Яруга удар FPV-дрона пришелся по автомобилю. Мужчина и женщина получили ранения и были доставлены в районную больницу.

В Белгородской области водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику

Состояние пострадавшего мужчины потребовало операции, женщине с ранениями грудной клетки оказывается необходимая помощь.

Помимо этого, в селе Зозули Борисовского района двое бойцов «Орлана» получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач. Они обратились за медицинской помощью самостоятельно, после осмотра врачи приняли решение продолжить лечение амбулаторно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры