Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя и двое военнослужащих подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в поселке Красная Яруга удар FPV-дрона пришелся по автомобилю. Мужчина и женщина получили ранения и были доставлены в районную больницу.
Состояние пострадавшего мужчины потребовало операции, женщине с ранениями грудной клетки оказывается необходимая помощь.
Помимо этого, в селе Зозули Борисовского района двое бойцов «Орлана» получили минно-взрывные травмы и баротравмы при выполнении служебных задач. Они обратились за медицинской помощью самостоятельно, после осмотра врачи приняли решение продолжить лечение амбулаторно, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru