Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя и двое военнослужащих подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в поселке Красная Яруга удар FPV-дрона пришелся по автомобилю. Мужчина и женщина получили ранения и были доставлены в районную больницу.