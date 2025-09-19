«Конкретно этого тренера нужно было менять до начала сезона, учитывая, как «Спартак» закончил предыдущий сезон. Сейчас уже можно точно начинать подбирать тренера и точно его менять зимой, а посреди чемпионата – не знаю. Только если «Спартак» еще сильнее не ухудшит игру, тогда можно потерпеть до зимы. А уже зимой с новым тренером, который проведет с командой два-три месяца подготовки, входить в новый год. Если сейчас есть стопроцентный вариант, на кого заменить, то можно и сейчас», - рассказал он.

При этом Червиченко заявил, что если «Спартак» сейчас завоюет какие-то трофеи под руководством Станковича, то это будет чистая случайность и заслуга игроков.

«На мой взгляд, только случайно. В чемпионате - нет, но есть такой турнир, как кубок, там присутствует большой элемент везения. Когда тебе везет, ты можешь, в принципе, дойти до самого конца. Если они что-то завоюют, то это будет заслуга футболистов и Бога, но точно не его как тренера», - подытожил он.

Ранее Червиченко рассказал НСН, что неэффективные менеджеры и отсутствие чувства траты своих денег приводят к необъяснимо дорогим покупкам игроков.

