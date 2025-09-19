Червиченко: «Спартак» уже зимой должен быть с новым тренером
Андрей Червиченко заявил НСН, что менять тренера «Спартака» посреди чемпионата будет странно, но в новом году команда должна играть уже без Деяна Станковича.
Менять тренера футбольного клуба «Спартак» совершенно точно нужно зимой, а сейчас уже можно подбирать кандидатов. Об этом НСН рассказал экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.
Совет директоров «Спартака» и генеральный директор клуба Олег Малышев склоняются к отставке Деяна Станковича с поста главного тренера команды, сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источники. Уточняется, что отставка может состояться в ближайшие недели, однако единогласия в совете директоров нет. Руководство недовольно как результатами, так и качеством игры команды. Червиченко подметил, что это решение надо было принять еще до начала сезона.
«Конкретно этого тренера нужно было менять до начала сезона, учитывая, как «Спартак» закончил предыдущий сезон. Сейчас уже можно точно начинать подбирать тренера и точно его менять зимой, а посреди чемпионата – не знаю. Только если «Спартак» еще сильнее не ухудшит игру, тогда можно потерпеть до зимы. А уже зимой с новым тренером, который проведет с командой два-три месяца подготовки, входить в новый год. Если сейчас есть стопроцентный вариант, на кого заменить, то можно и сейчас», - рассказал он.
При этом Червиченко заявил, что если «Спартак» сейчас завоюет какие-то трофеи под руководством Станковича, то это будет чистая случайность и заслуга игроков.
«На мой взгляд, только случайно. В чемпионате - нет, но есть такой турнир, как кубок, там присутствует большой элемент везения. Когда тебе везет, ты можешь, в принципе, дойти до самого конца. Если они что-то завоюют, то это будет заслуга футболистов и Бога, но точно не его как тренера», - подытожил он.
Ранее Червиченко рассказал НСН, что неэффективные менеджеры и отсутствие чувства траты своих денег приводят к необъяснимо дорогим покупкам игроков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дизайнер Богданов назвал ключевые модные тренды осени 2025 года
- В Госдуме назвали слова Кадырова о «неженской» политике архаичными
- Червиченко: «Спартак» уже зимой должен быть с новым тренером
- Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- Суд ООН зарегистрировал иск России против решения ИКАО по MH17
- Испугался Шамана! Маршал объяснил побег американского певца с «Интервидения»
- Индюшки вместо Мальдив: Милонов рассказал, куда потратить миллион рублей
- Польша обвинила истребители РФ в пролете над нефтяной платформой в Балтике
- НАТО поддержало обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства
- Суд заочно арестовал Леонида Гозмана по делу об оправдании терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru