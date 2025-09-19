Червиченко: «Спартак» уже зимой должен быть с новым тренером

Андрей Червиченко заявил НСН, что менять тренера «Спартака» посреди чемпионата будет странно, но в новом году команда должна играть уже без Деяна Станковича.

Менять тренера футбольного клуба «Спартак» совершенно точно нужно зимой, а сейчас уже можно подбирать кандидатов. Об этом НСН рассказал экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко.

Совет директоров «Спартака» и генеральный директор клуба Олег Малышев склоняются к отставке Деяна Станковича с поста главного тренера команды, сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источники. Уточняется, что отставка может состояться в ближайшие недели, однако единогласия в совете директоров нет. Руководство недовольно как результатами, так и качеством игры команды. Червиченко подметил, что это решение надо было принять еще до начала сезона.

СМИ: 41-летний Дмитрий Сычев может возобновить карьеру футболиста

«Конкретно этого тренера нужно было менять до начала сезона, учитывая, как «Спартак» закончил предыдущий сезон. Сейчас уже можно точно начинать подбирать тренера и точно его менять зимой, а посреди чемпионата – не знаю. Только если «Спартак» еще сильнее не ухудшит игру, тогда можно потерпеть до зимы. А уже зимой с новым тренером, который проведет с командой два-три месяца подготовки, входить в новый год. Если сейчас есть стопроцентный вариант, на кого заменить, то можно и сейчас», - рассказал он.

При этом Червиченко заявил, что если «Спартак» сейчас завоюет какие-то трофеи под руководством Станковича, то это будет чистая случайность и заслуга игроков.

«На мой взгляд, только случайно. В чемпионате - нет, но есть такой турнир, как кубок, там присутствует большой элемент везения. Когда тебе везет, ты можешь, в принципе, дойти до самого конца. Если они что-то завоюют, то это будет заслуга футболистов и Бога, но точно не его как тренера», - подытожил он.

Ранее Червиченко рассказал НСН, что неэффективные менеджеры и отсутствие чувства траты своих денег приводят к необъяснимо дорогим покупкам игроков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Футболисты

Горячие новости

Все новости

партнеры