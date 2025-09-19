НАТО поддержало обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства
Пресс-секретарь НАТО Алисон Арт заявила, что российские военные самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. По ее словам, альянс немедленно отреагировал на произошедшее.
В пятницу МИД Эстонии сообщил о вызове временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста.
В Таллине утверждают, что три истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там около 12 минут.
Российское Минобороны пока не комментировало эти заявления. Ранее ведомство неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными нормами, не нарушая чужих границ и избегая опасных сближений, передает «Радиоточка НСН».
