В Госдуме назвали слова Кадырова о «неженской» политике архаичными

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что мнение главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что политика «не женское дело», противоречит реальной практике в России. В комментарии «Газете.Ru» она подчеркнула, что в стране много успешных примеров женщин на высоких государственных должностях, от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и вице-премьера Татьяны Голиковой до региональных и муниципальных руководителей.

По ее словам, в современной политике важны не гендер, а профессионализм и компетентность. Авксентьева отметила, что ее родная Якутия также является патриархальным обществом, однако это не мешает женщинам активно участвовать в управлении. Она добавила, что исследования подтверждают: разнообразие в командах способствует более эффективному принятию решений.