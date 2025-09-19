В Госдуме назвали слова Кадырова о «неженской» политике архаичными

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что мнение главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что политика «не женское дело», противоречит реальной практике в России. В комментарии «Газете.Ru» она подчеркнула, что в стране много успешных примеров женщин на высоких государственных должностях, от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и вице-премьера Татьяны Голиковой до региональных и муниципальных руководителей.

По ее словам, в современной политике важны не гендер, а профессионализм и компетентность. Авксентьева отметила, что ее родная Якутия также является патриархальным обществом, однако это не мешает женщинам активно участвовать в управлении. Она добавила, что исследования подтверждают: разнообразие в командах способствует более эффективному принятию решений.

Парламентарий подчеркнула, что с уважением относится к личным взглядам Кадырова и выбору его дочерей, которые ушли из политики. Однако ее собственный опыт, по ее словам, показывает обратное — сила воли и желание служить обществу имеют большее значение, чем гендер.

Ранее Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что был не против ухода старшей дочери Айшат Кадыровой из правительства республики, отметив, что политика «не совсем женское дело», особенно в Чечне. По его словам, свои посты также покинули еще две дочери, передает «Радиоточка НСН».

