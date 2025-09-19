Дизайнер Богданов назвал ключевые модные тренды осени 2025 года
Осенью 2025 года мода делает акцент на элегантность, прозрачные фактуры и многослойность, рассказал «Газете.Ru» дизайнер Александр Богданов.
По его словам, главными элементами женского гардероба станут прозрачные блузы с рюшами, воланами и бантами, а также платья в стиле бохо с бахромой и многослойными деталями. В моде остаются юбки-карандаш удлиненного кроя, миди-модели и силуэты в стиле New Look, при этом на подиумах заметны необычные юбки-фартуки и мини для смелых.
В сегменте брюк дизайнер отметил устойчивый интерес к широким моделям с высокой посадкой, возвращение карго и популярность палаццо и капри. Спортивная тема сохраняет позиции в виде костюмных тканей с резинкой на поясе. Что касается верхней одежды, тренд сезона — яркие бомберы и универсальные жакеты спокойных оттенков. Вечным вариантом Богданов назвал классическое бежевое шерстяное пальто.
В обуви осенью будут актуальны лоферы, мюли, изогнутые каблуки и металлизированные поверхности. Среди аксессуаров выделяются сумки-пакеты, мешки и саквояжи, тогда как геометричные клатчи и миниатюрные модели сохраняют статус классики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дизайнер Богданов назвал ключевые модные тренды осени 2025 года
- В Госдуме назвали слова Кадырова о «неженской» политике архаичными
- Червиченко: «Спартак» уже зимой должен быть с новым тренером
- Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- Суд ООН зарегистрировал иск России против решения ИКАО по MH17
- Испугался Шамана! Маршал объяснил побег американского певца с «Интервидения»
- Индюшки вместо Мальдив: Милонов рассказал, куда потратить миллион рублей
- Польша обвинила истребители РФ в пролете над нефтяной платформой в Балтике
- НАТО поддержало обвинения Эстонии в нарушении ее воздушного пространства
- Суд заочно арестовал Леонида Гозмана по делу об оправдании терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru