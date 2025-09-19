Дизайнер Богданов назвал ключевые модные тренды осени 2025 года

В сегменте брюк дизайнер отметил устойчивый интерес к широким моделям с высокой посадкой, возвращение карго и популярность палаццо и капри. Спортивная тема сохраняет позиции в виде костюмных тканей с резинкой на поясе. Что касается верхней одежды, тренд сезона — яркие бомберы и универсальные жакеты спокойных оттенков. Вечным вариантом Богданов назвал классическое бежевое шерстяное пальто.

В обуви осенью будут актуальны лоферы, мюли, изогнутые каблуки и металлизированные поверхности. Среди аксессуаров выделяются сумки-пакеты, мешки и саквояжи, тогда как геометричные клатчи и миниатюрные модели сохраняют статус классики, передает «Радиоточка НСН».

