В США на 476% возросло количество заказов пиццы возле Пентагона, сообщает портал Pentagon Pizza Index.

Возле американского военного ведомства рост количества заказов вырос около 16:00 по местному времени (0:00 мск). Рост Pentagon Pizza Index, или, как считают пользователи социальных сетей, совпадает с ростом активности внутри Пентагона.

Существует пятибалльная шкала: пять баллов, когда нормальная обстановка, до одного балла — максимальный уровень готовности. До этого повышенное количество заказов пиццы возле Пентагона было зафиксирован 8 января.

Ранее Пентагон заявил, что мир находится в новой эпохе противостояния сверхдержав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

