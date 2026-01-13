Количество заказов пиццы возле Пентагона увеличилось на 476%
В США на 476% возросло количество заказов пиццы возле Пентагона, сообщает портал Pentagon Pizza Index.
Возле американского военного ведомства рост количества заказов вырос около 16:00 по местному времени (0:00 мск). Рост Pentagon Pizza Index, или, как считают пользователи социальных сетей, совпадает с ростом активности внутри Пентагона.
Существует пятибалльная шкала: пять баллов, когда нормальная обстановка, до одного балла — максимальный уровень готовности. До этого повышенное количество заказов пиццы возле Пентагона было зафиксирован 8 января.
Ранее Пентагон заявил, что мир находится в новой эпохе противостояния сверхдержав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Количество заказов пиццы возле Пентагона увеличилось на 476%
- В Госдуме заявили, что с 1 марта онлайн-сервисам запретят навязывать россиянам подписки
- Процесс оформления пьяных водителей могут упростить
- СМИ: Авиаслужбы спасения в российских регионах могут остаться без вертолетов
- Маск подаст иск против матери его ребенка после поста о трансгендерах
- РСПП: 40% компаний РФ свернули экспорт из-за невыгодного курса рубля
- Небензя: РФ будет прибегать к военным методам, пока Украина не «придет в чувство»
- Трамп ввел пошлины для сотрудничающих с Ираном стран
- Экс-ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму в США
- Стало известно об ошибках военных Венесуэлы в работе с ЗРК C-300 при атаке США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru