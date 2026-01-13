Маск подаст иск против матери его ребенка после поста о трансгендерах

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что подаст иск в суд о полной опеке над своим годовалым ребенком.

Топ-менеджер Neuralink родила четвертого ребенка от Маска

Заявление прозвучало на фоне высказываний о поддержке трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) матерью ребенка, писательницы Эшли Сент-Клэр.

Бизнесмен отметил, что заявление Сент-Клэр подразумевает, что «она может осуществить трансгендерный переход в отношении годовалого мальчика».

Ранее сын Маска, идентифицирующий себя как женщина и взявший имя Вивиан, сообщил о намерении покинуть США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАИлон Маск

