Маск подаст иск против матери его ребенка после поста о трансгендерах
Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что подаст иск в суд о полной опеке над своим годовалым ребенком.
Заявление прозвучало на фоне высказываний о поддержке трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) матерью ребенка, писательницы Эшли Сент-Клэр.
Бизнесмен отметил, что заявление Сент-Клэр подразумевает, что «она может осуществить трансгендерный переход в отношении годовалого мальчика».
Ранее сын Маска, идентифицирующий себя как женщина и взявший имя Вивиан, сообщил о намерении покинуть США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
