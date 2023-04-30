СМИ: украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление
30 апреля 202306:03
Контрнаступление Киева вряд ли будет успешным, сообщает New York Times.
Для этого украинской армии потребуется преодолеть хорошо укрепленные российские рубежи, а также недостатки своей армии. Издание ссылается на слова официальных лиц США о том, что изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны.
Также не в пользу Киева тот факт, что сокращаются запасы оружия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление начнется без западной авиации, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru