СМИ: украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление

Для этого украинской армии потребуется преодолеть хорошо укрепленные российские рубежи, а также недостатки своей армии. Издание ссылается на слова официальных лиц США о том, что изменения на поле боя в результате украинского контрнаступления маловероятны.

Также не в пользу Киева тот факт, что сокращаются запасы оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление начнется без западной авиации, сообщает «Радиоточка НСН».

