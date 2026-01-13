РСПП: 40% компаний РФ свернули экспорт из-за невыгодного курса рубля

Его заявление прозвучало после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. 40% компаний-экспортеров уже свернули часть поставок и заморозили новые программы.

Шохин отметил, что бизнес нуждается в предсказуемом валютном курсе и считает необходимым применение рыночных мер для сглаживания резких колебаний. По данным газеты, в 2025 году средний курс доллара был на уровне 83,3 рубля. Ожидается, что в 2026 году рубль несколько ослабнет, а среднегодовой курс достигнет 88,5 рубля за доллар.

В 2025 году рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

