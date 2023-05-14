Названа новая причина провала контрнаступления Украины
Вашингтон может нарушить планы Киева по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на Украину, сообщает Business Insider со ссылкой на экс-командующего силами Североатлантического альянса в Европе генерала Бена Ходжеса.
По его словам, в администрации президента США есть те, кто «не привержен абсолютной победе Украины», что говорит о неспособности политиков однозначно определиться с целью помощи Киеву.
Как считает полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан, конфликт может длиться бесконечно, а США продолжат вкладывать в него деньги без особого результата.
Ранее главе Украины Владимиру Зеленскому посоветовали срочно подать в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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