Названа новая причина провала контрнаступления Украины

Вашингтон может нарушить планы Киева по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на Украину, сообщает Business Insider со ссылкой на экс-командующего силами Североатлантического альянса в Европе генерала Бена Ходжеса.

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По его словам, в администрации президента США есть те, кто «не привержен абсолютной победе Украины», что говорит о неспособности политиков однозначно определиться с целью помощи Киеву.

Как считает полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан, конфликт может длиться бесконечно, а США продолжат вкладывать в него деньги без особого результата.

Ранее главе Украины Владимиру Зеленскому посоветовали срочно подать в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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