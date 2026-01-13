В Госдуме заявили, что с 1 марта онлайн-сервисам запретят навязывать россиянам подписки
С 1 марта 2026 года в России вступит в силу новый закон, запрещающий онлайн-сервисам автоматически продлевать и списывать деньги за цифровые подписки без явного согласия пользователя, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.
По его словам, инициатива призвана защитить потребителей от списаний после отказа от услуги или смены банковской карты. Норма затронет все цифровые площадки: стриминговые сервисы, мобильные приложения, онлайн-курсы и маркетплейсы.
Парламентарий считает, что это усилит контроль россиян над личными финансами в цифровой среде и создаст более доверительные и прозрачные отношения между бизнесом и клиентами.
Как пояснил адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов РФ Даниил Черных-Аипов, инициатива предполагает, что сервис не имеет права списывать средства с карты, если потребитель удалил ее из личного кабинета или приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
