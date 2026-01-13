В Госдуме заявили, что с 1 марта онлайн-сервисам запретят навязывать россиянам подписки

По его словам, инициатива призвана защитить потребителей от списаний после отказа от услуги или смены банковской карты. Норма затронет все цифровые площадки: стриминговые сервисы, мобильные приложения, онлайн-курсы и маркетплейсы.

Парламентарий считает, что это усилит контроль россиян над личными финансами в цифровой среде и создаст более доверительные и прозрачные отношения между бизнесом и клиентами.

Как пояснил адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов РФ Даниил Черных-Аипов, инициатива предполагает, что сервис не имеет права списывать средства с карты, если потребитель удалил ее из личного кабинета или приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

