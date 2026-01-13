Процесс оформления пьяных водителей могут упростить
В России оформление Госавтоинспекцией водителей, остановленных в состоянии алкогольного опьянения, планируют упростить, сообщают «Известия».
Речь идет о сокращении количества документов. Соответствующий проект закона одобрило правительство РФ. В настоящее время сотрудники ГАИ заполняют до шести протоколов.
Сокращение сэкономит для других дел до 34 тысяч рабочих часов каждого автоинспектора ежегодно. При этом в новогодние каникулы произошло 162 ДТП, участниками которых стали водители в состоянии опьянения.
За пьяную езду необходимо давать пожизненный срок, только так можно решить эту проблему в регионах, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
