Процесс оформления пьяных водителей могут упростить

Речь идет о сокращении количества документов. Соответствующий проект закона одобрило правительство РФ. В настоящее время сотрудники ГАИ заполняют до шести протоколов.

Сокращение сэкономит для других дел до 34 тысяч рабочих часов каждого автоинспектора ежегодно. При этом в новогодние каникулы произошло 162 ДТП, участниками которых стали водители в состоянии опьянения.

За пьяную езду необходимо давать пожизненный срок, только так можно решить эту проблему в регионах, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

