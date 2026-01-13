СМИ: Авиаслужбы спасения в российских регионах могут остаться без вертолетов

Оказание экстренной помощи с воздуха в российских регионах оказалось под угрозой, сообщают «Известия».

Кризис вызван тем, что государственные тарифы на поисково-спасательное обеспечение перестали устраивать частные авиакомпании, без чьей техники система уже не работает. Сейчас без заключенных контрактов остаются дежурные точки в Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске и других ключевых городах — почти треть от общего числа по РФ.

Авиаперевозчики бойкотируют торги, заявляя, что установленные расценки покрывают лишь четверть их затрат на полет. Росавиация, в свою очередь, указывает на отсутствие прозрачности в расчетах перевозчиков и готова к новому обсуждению тарифов.

Тупиковая ситуация ставит под вопрос оперативность реагирования на ЧП. Ежегодно эта служба проводит десятки спасательных операций, и ее паралич может иметь серьезные последствия. Вопрос требует срочного вмешательства на высшем уровне для нахождения компромисса между экономической целесообразностью и безопасностью граждан.

