Село Каменское является воротами к областному центру Запорожья, а в его освобождении приняли участие кубанские, ставропольские и местные казаки, рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.

Вооруженные силы (ВС) России освободили село Каменское в Запорожской области и водрузили национальный флаг на его территории. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». По мнению Рогова, этот стратегический пункт является ключевым для дальнейшего наступления ВС РФ.