Как казаки чертей побили: Рогов рассказал об освобождении села Каменское
Казачьи части проявили смекалку и мужество при освобождении населенного пункта в Запорожье, заявил НСН Владимир Рогов.
Село Каменское является воротами к областному центру Запорожья, а в его освобождении приняли участие кубанские, ставропольские и местные казаки, рассказал глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.
Вооруженные силы (ВС) России освободили село Каменское в Запорожской области и водрузили национальный флаг на его территории. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». По мнению Рогова, этот стратегический пункт является ключевым для дальнейшего наступления ВС РФ.
«Бандеровские черти здесь хорошо окопались, была серьезная линия обороны, но наши ребята выбили их оттуда, в том числе и нестандартными методами — атаковали и с берега Днепра, и с нескольких направлений сразу. Каменское находится на трассе Москва-Симферополь, сложно переоценить его важность. Это ворота к областному центру Запорожья, который временно находится под контролем режима Зеленского. По сути, на этом пути остается только поселок Степногорск, который уже три десятка лет находится в разрушенном состоянии благодаря незалежным управленцам», — отметил он.
Рогов добавил, что ведущую роль в освобождении населенного пункта сыграли казачьи подразделения.
«Большой символизм в том, что в боях за Каменское активно участвовали подразделения ставропольских и кубанских казаков. Мы видим, что казачьи станицы южнорусских земель, Малороссии и Новороссии, Дикого поля, мужественно и уверенным шагом освобождают казачьи десантно-штурмовые части со Ставропольщины и Кубанщины. Если говорить только о запорожских казаках, то в Запорожье на нашей стороне воюет пара сотен из них. Что касается других казачьих подразделений, то их многие тысячи», — заключил собеседник НСН.
Ранее атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал НСН, что уже более 1,7 тысячи только кубанских казаков удостоены государственных наград за подвиги в ходе специальной военной операции.
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