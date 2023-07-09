Украина признала удар по Крымскому мосту

«273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту», — написала она. Замминистра указала, что это было необходимо, чтобы нарушить логистику России.

Она также напомнила, что полномасштабный конфликт продолжается 500 дней.

Ранее Маляр признала продвижение российских сил на некоторых направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

