Трамп: Россиянка Цуркова освобождена из плена организацией «Катаиб Хезболла»
Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова освобождена военной группировкой «Катаиб Хезболлой», сообщил президент США Дональд Трамп.
Девушка является студенткой Принстона. Ее сестра – американская гражданка. Цуркова, по словам главы государства, находится в безопасности в посольстве США в Ираке после многомесячных пыток.
Президент добавил, что «всегда будет бороться за справедливость и никогда не сдастся». Он также призвал ХАМАС немедленно освободить заложников.
Цуркова находилась в плену в Ираке с 2023 года.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил освобождение Цурковой.
