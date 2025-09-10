Трамп: Россиянка Цуркова освобождена из плена организацией «Катаиб Хезболла»

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова освобождена военной группировкой «Катаиб Хезболлой», сообщил президент США Дональд Трамп.

Девушка является студенткой Принстона. Ее сестра – американская гражданка. Цуркова, по словам главы государства, находится в безопасности в посольстве США в Ираке после многомесячных пыток.

Президент добавил, что «всегда будет бороться за справедливость и никогда не сдастся». Он также призвал ХАМАС немедленно освободить заложников.

Цуркова находилась в плену в Ираке с 2023 года.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил освобождение Цурковой.

