Тимати посоветовал СБУ «искать его в клубе»

«СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!». Тимати: «Если я нужен тебе — ищи меня в клубе», — написал рэпер.

Тимати указал, что, по его мнению, нахождение в таком списке является показателем масштаба и уровня влияния личности. Музыкант отметил, что воспринимает это как большой комплимент.

О том, что Тимати был объявлен в розыск СБУ, стало известно на днях. Сведения о музыканте внесли в базу 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

