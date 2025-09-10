СМИ: Уничтожен крупнейший дворец Азии в столице Непала
В столице Непала огонь уничтожил крупнейший дворец Азии, сообщают местные СМИ.
Пожарные не пытались потушить правительственный дворец в Катманду. Полностью сгорели все архивы и кабинеты министров.
Во дворце Сингха Дурбар насчитывалось 1,7 тыс. комнат. Здание было построено в 1903 году.
Массовые протесты вспыхнули в стране после решения властей запретить работу популярных социальных сетей и мессенджеров. Акции, получившие название «Протест поколения Z», вылились в столкновения с силовиками.
В МИД РФ заявили, что граждане России не оказались среди пострадавших во время массовых беспорядков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
