СМИ: Уничтожен крупнейший дворец Азии в столице Непала

В столице Непала огонь уничтожил крупнейший дворец Азии, сообщают местные СМИ.

Пожарные не пытались потушить правительственный дворец в Катманду. Полностью сгорели все архивы и кабинеты министров.

Во дворце Сингха Дурбар насчитывалось 1,7 тыс. комнат. Здание было построено в 1903 году.

Массовые протесты вспыхнули в стране после решения властей запретить работу популярных социальных сетей и мессенджеров. Акции, получившие название «Протест поколения Z», вылились в столкновения с силовиками.

В МИД РФ заявили, что граждане России не оказались среди пострадавших во время массовых беспорядков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
