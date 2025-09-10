Московский таксист заработал за месяц 1 млн рублей
10 сентября 202503:31
Таксист в Москве заработал за месяц 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Абзац».
Мужчина поделился своим успехом в соцсетях. Водитель арендовал Maybach и выполнил за месяц 415 заказов. Таксисту пришлось работать по 12–14 часов в сутки практически без выходных.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в разговоре с НСН заявил, что для борьбы с нелегальными таксистами не штрафы нужно вводить, а упростить закон «О такси» в части прохождения медицинских и техосмотров.
