Московский таксист заработал за месяц 1 млн рублей

Таксист в Москве заработал за месяц 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Абзац».

Мужчина поделился своим успехом в соцсетях. Водитель арендовал Maybach и выполнил за месяц 415 заказов. Таксисту пришлось работать по 12–14 часов в сутки практически без выходных.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в разговоре с НСН заявил, что для борьбы с нелегальными таксистами не штрафы нужно вводить, а упростить закон «О такси» в части прохождения медицинских и техосмотров.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МоскваТакси

