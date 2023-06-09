Аксенов рассказал, как защищают Крымский мост

По его словам, ФСБ, отвечающая за безопасность на мосту, предпринимает все возможные меры, чтобы случились инциденты, которые могут нанести ущерб сооружению.

Глава полуострова также отметил, что мост прикрыт с точки зрения противовоздушной обороны.

Ранее на Крымском мосту провели антитеррористические учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

