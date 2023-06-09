Аксенов рассказал, как защищают Крымский мост

На Крымском мосту предпринимаются максимальные меры защиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

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По его словам, ФСБ, отвечающая за безопасность на мосту, предпринимает все возможные меры, чтобы случились инциденты, которые могут нанести ущерб сооружению.

Глава полуострова также отметил, что мост прикрыт с точки зрения противовоздушной обороны.

Ранее на Крымском мосту провели антитеррористические учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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