Аксенов рассказал, как защищают Крымский мост
9 июня 202300:36
На Крымском мосту предпринимаются максимальные меры защиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.
По его словам, ФСБ, отвечающая за безопасность на мосту, предпринимает все возможные меры, чтобы случились инциденты, которые могут нанести ущерб сооружению.
Глава полуострова также отметил, что мост прикрыт с точки зрения противовоздушной обороны.
Ранее на Крымском мосту провели антитеррористические учения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru