На аккаунт Путина в Max подписались более 300 тысяч человек

На официальный канал российского президента Владимира Путина в Max подписались более 330 тыс. пользователей.

В мессенджере Max заработал канал Путина

Канал «Кремль. Новости» был открыт 8 сентября. Аналогичный канал в Telegram, созданный в апреле 2022 года, имеет аудиторию в 295 тыс. 504 пользователя.

Ранее стало известно, что каналы губернаторов в Max редко собирают больше 5–10% от числа подписчиков в Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
