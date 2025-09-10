На аккаунт Путина в Max подписались более 300 тысяч человек
10 сентября 202501:02
На официальный канал российского президента Владимира Путина в Max подписались более 330 тыс. пользователей.
Канал «Кремль. Новости» был открыт 8 сентября. Аналогичный канал в Telegram, созданный в апреле 2022 года, имеет аудиторию в 295 тыс. 504 пользователя.
Ранее стало известно, что каналы губернаторов в Max редко собирают больше 5–10% от числа подписчиков в Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
