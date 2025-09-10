В Раде заявили, что ТЦК предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата), расположенного в жилом массиве Киева ДВРЗ, отпускают насильно мобилизованных граждан домой за взятку в размере $30 тыс., сообщает ТАСС.

На Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат

Как заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, родным одного из насильно мобилизованных пришло смс-сообщение с предложением выкупить его с ДВРЗ. «Это один человек $30 тыс., а вы представьте количество людей ежедневно», — заявила парламентарий.

Ранее стало известно, что часть граждан Украины благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
