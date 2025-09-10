В Раде заявили, что ТЦК предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч
На Украине сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата), расположенного в жилом массиве Киева ДВРЗ, отпускают насильно мобилизованных граждан домой за взятку в размере $30 тыс., сообщает ТАСС.
Как заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, родным одного из насильно мобилизованных пришло смс-сообщение с предложением выкупить его с ДВРЗ. «Это один человек $30 тыс., а вы представьте количество людей ежедневно», — заявила парламентарий.
Ранее стало известно, что часть граждан Украины благодарна России за удары по территориальным центрам комплектования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На аккаунт Путина в Max подписались более 300 тысяч человек
- В Раде заявили, что ТЦК предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч
- СМИ: Может быть расширен перечень СМИ, доступных при блокировках сети
- Составлен список самых богатых американцев
- Катар пригрозил ответитом на удары Израиля по Дохе
- В Курске на улице Союзной упали обломки дрона
- В США объяснили, на каких условиях Украина согласится на перемирие
- Белый дом не подтвердил планы звонка Трампа и Путина
- Путину показали «молодильную клубнику» и устойчивый к болезням виноград
- Кризис во Франции может изменить курс страны в отношении России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru