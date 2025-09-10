Кадыров выразил поддержку перенесшей операцию Симоньян

По его словам, журналист, несмотря на пережитые трудности, нашла в себе силы обратиться к людям, поделиться первыми словами после операции и даже пошутить. Политик считает, что такое отношение к жизни может показать только по-настоящему сильный и мужественный человек.

Кадыров указал, что Симоньян является одной из самых ярких фигур, смело отстаивающей интересы России, разоблачающей ложь и искажения, защищающей страну в самых сложных условиях глобального давления. Глава Чечни отметил, что благодаря принципиальности и профессионализму главному редактору миллионы людей узнают правду.

Ранее Симоньян заявила, что медики диагностировали у нее тяжелое заболевание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

