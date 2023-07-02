В Киеве признали продвижение российских сил на некоторых направлениях
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении российских сил на ряде направлений. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам представителя ведомства, силы РФ продвигаются на авдеевском, марьинском и лиманском направлениях. Также российская армия начала наступление на сватовском участке, уточнила она.
Маляр заявила об ожесточенных боях. Ситуацию для украинской армии замминистра обороны назвала сложной.
Представитель ведомства добавила, что на запорожском фронте украинская армия столкнулась с «интенсивным сопротивлением» российских сил.
Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru