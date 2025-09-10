В Госдуме предложили увеличить налоги для сверхбогатых до 35%

По его словам, 22% платят те, кто получает более 50 млн рублей в год, а также те, кто получает еще больше. «Пускай платят и 25%, и 35%, и ничего с ними не будет», — считает парламентарий.

Он также предложил ввести дополнительный налог на «самолеты, яхты и вертолеты». Миронов указал: необходимо убедиться, чтобы такой налог на роскошь «не затронул граждан, а его действительно платили олигархи».

Кроме того, депутат предложил специальный налог на состояние и необходимость «потрясти этих жирных котов».

Ранее стало известно, что состояние богатейших бизнесменов из России выросло на $22,547 млрд с начала года. Например, состояние одного из основных владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина увеличилось на $3,82 млрд и достигло $31,7 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

