Украина подтвердила, что проект мирного плана отвечает ее интересам
На переговорах в швейцарской Женеве украинские представители проинформировали США о поддержке новой редакции плана по урегулированию, сообщает ТАСС.
Согласно распространенному Белым домом заявлению, делегация Украины подтвердила, что доработанный проект отвечает национальным интересам и предусматривает надежные механизмы безопасности. Из документа следует, что в ходе встречи были всесторонне рассмотрены основные озабоченности Киева, включая вопросы безопасности, экономики, защиты инфраструктуры и суверенитета.
Американская делегация, в свою очередь, подчеркнула нацеленность на установление стабильного и осуществимого мира.
Ранее Евросоюз представил собственный план урегулирования конфликта на Украине в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
