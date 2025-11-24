Украина подтвердила, что проект мирного плана отвечает ее интересам

На переговорах в швейцарской Женеве украинские представители проинформировали США о поддержке новой редакции плана по урегулированию, сообщает ТАСС.

Рубио: США планируют сократить число нерегулируемых вопросов по Украине

Согласно распространенному Белым домом заявлению, делегация Украины подтвердила, что доработанный проект отвечает национальным интересам и предусматривает надежные механизмы безопасности. Из документа следует, что в ходе встречи были всесторонне рассмотрены основные озабоченности Киева, включая вопросы безопасности, экономики, защиты инфраструктуры и суверенитета.

Американская делегация, в свою очередь, подчеркнула нацеленность на установление стабильного и осуществимого мира.

Ранее Евросоюз представил собственный план урегулирования конфликта на Украине в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

