Группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском

Российская система ПВО за неделю сбила 570 беспилотников над территорией России Две диверсионных группы ВСУ открыли огонь друг по другу под Купянском Украина подтвердила, что проект мирного плана отвечает её интересам Крупнейшие операторы связи в ряде регионов России ввели временные ограничения на работу мобильного интернета Штрафы за рекламу в зарубежных запрещённых соцсетях могут увеличить до миллиона рублей Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции