Группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском
24 ноября 202506:15
В результате ошибки под Купянском бойцы двух диверсионных групп Вооруженных сил Украины открыли огонь друг по другу, сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл при попытке проникновения в город. По данным от российских силовиков, диверсанты планировали публично установить украинские флаги.
До этого под Северском российские военные захватили в плен группу военнослужащих ВСУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Киев должен понимать, что события в Купянске будут повторяться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника
- Британия отправила патрульный корабль для сопровождения корвета и танкера ВМФ РФ
- Водителей предупредили о нововведениях по дорожным знакам с 2026 года
- Группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском
- Украина подтвердила, что проект мирного плана отвечает ее интересам
- Разработаны меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»
- СМИ: План США по Украине был изменен после переговоров в Женеве
- В Санкт-Петербурге выдают автономера с новым кодом региона
- Мерц считает, что пункты плана США по Украине о замороженных активах РФ неприемлемы
- Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях поднимут до миллиона
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru