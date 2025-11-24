Группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском

В результате ошибки под Купянском бойцы двух диверсионных групп Вооруженных сил Украины открыли огонь друг по другу, сообщает ТАСС.

Рогов: Купянский «котел» обострил «головную боль» Зеленского

Инцидент произошёл при попытке проникновения в город. По данным от российских силовиков, диверсанты планировали публично установить украинские флаги.

До этого под Северском российские военные захватили в плен группу военнослужащих ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Киев должен понимать, что события в Купянске будут повторяться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

