Разработаны меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых россиян, сообщает РИА Новости.
С соответствующей инициативой они обратились к председателю Верховного суда Игорю Краснову. Поводом стали массовые случаи, когда продавцы уже после завершения сделки обращаются в суд с требованием признать ее недействительной, ссылаясь на отсутствие намерения продавать жилье. Как сообщают парламентарии, суды часто встают на сторону истцов, возвращая им собственность, но не обязывая их компенсировать убытки покупателям. Всего было аннулировано свыше 3000 подобных сделок с пенсионерами.
В качестве решения парламентарии предлагают сделать обязательными два условия: нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью и их страхование, если жилье является для кого-либо из сторон единственным. Эти шаги помогут защитить добросовестных участников рынка, включая и других социально уязвимых граждан, таких как участники СВО и матери-одиночки.
Все это происходит на фоне того, что суд решил, что обманутая в 2024 году мошенниками народная артистка РФ, певица Лариса Долина при афере не осознавала своих действий. Ей, кстати, удалось вернуть свою недвижимость, хотя покупатели уже заплатили за нее деньги и пытались въехать в квартиру.
