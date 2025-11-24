Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях поднимут до миллиона
В России штрафы за размещение рекламы в зарубежных социальных сетях Instagram и Facebook (принадлежат запрещенной в России корпорации Meta) могут быть увеличены до одного миллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на проект закона, который направлен на отзыв в высшие инстанции зампредом комитета Госдумы по безопасности Анатолием Выборным.
В обосновании указывается, что нынешние размеры штрафов не обеспечивают необходимого профилактического эффекта, поскольку доходы от такой рекламной деятельности многократно превышают сумму наказания. Предлагается существенно ужесточить санкции: для граждан — до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — до 150 тысяч, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.
Как пояснил депутат, незначительный штраф в 2,5 тысячи рублей не является сдерживающим фактором для блогеров. Он также подчеркнул, что в условиях текущей информационной войны запрещенные платформы используются для распространения дезинформации и антироссийской повестки.
Ограничение работы журналистов и блогеров ухудшает качество информационного фона, который получает конечный потребитель, заявил НСН сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.
