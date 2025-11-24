В Санкт-Петербурге выдают автономера с новым кодом региона

Введение новых номерных серий является стандартной практикой, связанной с исчерпанием доступных комбинаций символов. Ранее для Петербурга были предусмотрены коды 78, 98, 178 и 198.

Параллельно с этим представитель Общественной палаты РФ Евгений Машаров предупредил водителей о строгой ответственности за умышленно загрязненные номера. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев.

Ранее стало известно, что россиянам грозит уголовная ответственность за подделанные с помощью ИИ фото ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

