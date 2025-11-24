Рубио: США планируют сократить число нерегулируемых вопросов по Украине
24 ноября 202501:42
Глава Госдепа США Марко Рубио сообщил, что мирный план по Украине может включать в себя 26 или 28 пунктов в зависимости от редакции, сообщают «Известия».
Отвечая на вопросы журналистов, дипломат также отметил значительный прогресс в работе над текстом, в результате которого список спорных вопросов был сокращен.
Ранее Евросоюз представил собственный план урегулирования конфликта на Украине в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
