Рубио: США планируют сократить число нерегулируемых вопросов по Украине

Глава Госдепа США Марко Рубио сообщил, что мирный план по Украине может включать в себя 26 или 28 пунктов в зависимости от редакции, сообщают «Известия».

СМИ: ЕС и Киев назвали перемирие условием обсуждения вопроса территорий

Отвечая на вопросы журналистов, дипломат также отметил значительный прогресс в работе над текстом, в результате которого список спорных вопросов был сокращен.

Ранее Евросоюз представил собственный план урегулирования конфликта на Украине в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

