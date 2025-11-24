СМИ: План США по Украине был изменен после переговоров в Женеве
Содержание 28-пунктного плана по урегулированию украинского конфликта, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, было скорректировано по итогам переговоров между Вашингтоном и Киевом в Женеве, сообщает The New York Times.
По данным издания, рабочая версия документа претерпела изменения. Текущий вариант плана отличается от черновика. Со стороны американской делегации прозвучало заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что переговоры с украинскими представителями были продуктивными; сама встреча продолжалась около двух часов.
Также глава американской дипломатии заявил, что США планируют сократить число нерегулируемых вопросов по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разработаны меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»
- СМИ: План США по Украине был изменен после переговоров в Женеве
- В Санкт-Петербурге выдают автономера с новым кодом региона
- Мерц считает, что пункты плана США по Украине о замороженных активах РФ неприемлемы
- Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях поднимут до миллиона
- Правительство просят оценить риски роста цен из-за отмены скидок на маркетплейсах
- Банки повышают ставки по накопительным счетам и вкладам
- Россияне переходят на наличные из-за сбоев в работе мобильного интернета
- СМИ: Беглый друг Зеленского Миндич может скрываться в доме Коломойского в Израиле
- Рубио: США планируют сократить число нерегулируемых вопросов по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru