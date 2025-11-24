СМИ: План США по Украине был изменен после переговоров в Женеве

Содержание 28-пунктного плана по урегулированию украинского конфликта, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа, было скорректировано по итогам переговоров между Вашингтоном и Киевом в Женеве, сообщает The New York Times.

По данным издания, рабочая версия документа претерпела изменения. Текущий вариант плана отличается от черновика. Со стороны американской делегации прозвучало заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что переговоры с украинскими представителями были продуктивными; сама встреча продолжалась около двух часов.

Также глава американской дипломатии заявил, что США планируют сократить число нерегулируемых вопросов по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

