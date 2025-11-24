Банки повышают ставки по накопительным счетам и вкладам
Несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку в октябре, ряд банков демонстрирует противоположную тенденцию, повышая проценты по сберегательным счетам и вкладам, сообщает «Российская газета».
Это связано с сезонным усилением конкуренции за средства частных клиентов в преддверии конца года. Для банков это стандартная практика, чтобы сохранить краткосрочную ликвидность и не допустить оттока денег. Еще одним стимулом может служить стремление руководства кредитных организаций продемонстрировать высокие показатели в годовых отчетах по объему привлеченных средств.
Среди тех, кто уже объявил о повышении доходности по рублевым вкладам, значатся ВТБ, «Яндекс-банк», МКБ и другие.
Ранее инвестор назвал преимущества вложений в золото вместо акций и депозитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство просят оценить риски роста цен из-за отмены скидок на маркетплейсах
- Банки повышают ставки по накопительным счетам и вкладам
- Россияне переходят на наличные из-за сбоев в работе мобильного интернета
- СМИ: Беглый друг Зеленского Миндич может скрываться в доме Коломойского в Израиле
- Рубио: США планируют сократить число нерегулируемых вопросов по Украине
- Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу
- Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
- СМИ: ЕС и Киев назвали перемирие условием обсуждения вопроса территорий
- Орешкин: Недружественные страны на саммите G20 предлагали Москве сотрудничество
- СМИ: ЕС предложил альтернативный «мирный план» по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru