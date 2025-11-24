Банки повышают ставки по накопительным счетам и вкладам

Это связано с сезонным усилением конкуренции за средства частных клиентов в преддверии конца года. Для банков это стандартная практика, чтобы сохранить краткосрочную ликвидность и не допустить оттока денег. Еще одним стимулом может служить стремление руководства кредитных организаций продемонстрировать высокие показатели в годовых отчетах по объему привлеченных средств.

Среди тех, кто уже объявил о повышении доходности по рублевым вкладам, значатся ВТБ, «Яндекс-банк», МКБ и другие.

