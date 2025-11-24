Водителей предупредили о нововведениях по дорожным знакам с 2026 года
В России с 1 января 2026 года изменятся правила использования дорожных знаков из-за обновления двух ГОСТов, сообщает ТАСС.
По словам эксперта Тургунбоя Зокирова из МГЮА, главные нововведения коснутся знаков скорости и «лежачих полицейских». С нового года на опасных участках однополосных дорог можно будет дублировать знак «Ограничение максимальной скорости». Кроме того, в населенных пунктах предупреждающий знак об «Искусственной неровности» станет необязательным, если есть новый комбинированный знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности».
Изменения внесены в ГОСТ Р 52289-2019. Еще один новый стандарт, ГОСТ Р 52290-2024, ужесточит требования к качеству изготовления знаков, включая защиту от повреждений при монтаже и четкую комплектацию. Как отметил Зокиров, это повысит безопасность на дорогах для водителей и пешеходов.
Ранее стало известно, что россиянам грозит уголовная ответственность за подделанные с помощью ИИ фото ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
