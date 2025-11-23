СМИ: ЕС предложил альтернативный «мирный план» по Украине

По данным «Базы», список из 24 пунктов, предполагает, в том числе сокращения численности ВСУ (правда только до 800 тысяч в мирное время вместо 600 тысяч по версии Трампа), установление границ по линии фактического контроля, полный обмен военнопленными «всех на всех», возврат Украине контроля над Запорожской АЭС, Каховской дамбой, Кинбурнской косой и обеспечение беспрепятственного прохода по Днепру.

Кроме того, в документе предусматривается приглашение Украины в ЕС, а членство в НАТО будет обсуждаться с альянсом, без навязывания нейтралитета. Также члены НАТО, включая США, гарантируют безопасность Киева по аналогии с 5 статьёй северного альянса.

Помимо этого, Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счёт российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

В воскресенье утром в Женеве начались консультации между делегациями США и Украины по американскому «мирному плану», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

