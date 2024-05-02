«Мина на мине!»: Взятие Орехова позволит ВС РФ выйти к Запорожью
Каждый километр Орехова тотально заминирован, любое продвижение на этом направлении – героизм российских военных, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Взятие населенных пунктов Орехов и Гуляйполе под контроль Вооруженных сил РФ позволит армии выйти на оперативный простор для взятия Запорожья, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью потеряли контроль над Работино в Запорожской области. По его словам, российский флаг уже поднят над северными окраинами села. В беседе с НСН Рогов рассказал о перспективах взятия под контроль близлежащего Орехова.
«Если мы говорим про наступление на Орехов, как и на Гуляйполе, которые находятся совсем рядом, не на расстоянии вытянутой руки, а еще ближе… Надо понимать, что там каждый километр, каждый десяток метров просто заминированы тотально. Даже не шахматным порядком, а мина на мине. Поэтому любое продвижение на этом направлении – большое достижение, героизм наших ребят и сверхусилия. Здесь очень важно не торопиться, а, сохраняя жизни русских воинов, освобождать землю шаг за шагом, перемалывая боевиков ВСУ. Однозначно, Орехов и Гуляйполе – это те населенные пункты, которые необходимо освобождать для того, чтобы выходить на оперативный простор в деле освобождения города Запорожье», – сказал Рогов.
Работино расположено на дороге из Орехова в Токмак, следом за ним располагается Мелитополь. Западные СМИ писали, что в случае захвата этого города Украина сможет «разрезать» российскую группировку войск, перекрыть сухопутный коридор в Крым и начать наступление на полуостров, передает «Радиоточка НСН».
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