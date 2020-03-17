Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса

Украина ввела временное ограничение на въезд и выезд через КПП на границе с Крымом из-за коронавируса. Мера введена пока до 3 апреля. Об этом сообщило украинское Министерство по делам временно оккупированных территорий в Facebook.

Ограничения не касаются «пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий», сообщает RT.

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Мера также не затронет транспортные средства, груз и иное имущество вышеуказанных лиц.

Накануне Крым попросил федеральные власти принять решение о закрытии российско-украинской границы на территории полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на решение российского правительства временно закрыть границу с Белоруссией из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

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ФОТО: скриншот Яндекс.Карты
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