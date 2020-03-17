Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса

Украина ввела временное ограничение на въезд и выезд через КПП на границе с Крымом из-за коронавируса. Мера введена пока до 3 апреля. Об этом сообщило украинское Министерство по делам временно оккупированных территорий в Facebook.

Ограничения не касаются «пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий», сообщает RT.