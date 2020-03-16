Крым требует закрыть границу с Украиной
Крым просит федеральные власти принять решение о закрытии российско-украинской границы на территории полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, .
По его мнению, такую меру следует принять в целях препятствования распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».
По словам Аксенова, поток через пограничные пункты наблюдается большой, в воскресенье контроль за пересекающими границу был усилен. На постах теперь постоянно дежурят медики. Глава Крыма отметил, что из-за того, что медицинская помощь на Украине не оказывается в полном объеме, жители стремятся уехать в Крым. Он также сообщил, что инициатива по закрытию границы поддержана Федеральной службой безопасности.
На данный момент в Крыму сейчас не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
Сегодня правительство РФ приняло решение о закрытии границы с Белоруссией из-за коронавируса. Эту меру негативно воспринял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Теперь он намерен обсудить вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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