Крым требует закрыть границу с Украиной

По словам Аксенова, поток через пограничные пункты наблюдается большой, в воскресенье контроль за пересекающими границу был усилен. На постах теперь постоянно дежурят медики. Глава Крыма отметил, что из-за того, что медицинская помощь на Украине не оказывается в полном объеме, жители стремятся уехать в Крым. Он также сообщил, что инициатива по закрытию границы поддержана Федеральной службой безопасности.

На данный момент в Крыму сейчас не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

Сегодня правительство РФ приняло решение о закрытии границы с Белоруссией из-за коронавируса. Эту меру негативно воспринял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Теперь он намерен обсудить вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным.



