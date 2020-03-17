Границы на замке. Коронавирус закрыл Россию и Европу на карантин
В Испании полиция гоняет туристов с пляжей, во Франции «отменяют» уличные прогулки, в России – запрещают въезд иностранцам и закрывают школы.
Быстрое распространение коронавируса Covid-2019 и новые смертельные случаи вынуждают власти закрывать границы для иностранцев. Так, например, поступил Евросоюз, запретивший иностранцам въезд на ближайшие 30 дней. Аналогичные меры вынуждены принимать популярные у туристов страны, такие как Грузия, Тунис, Египет, Доминикана. В Грузии ограничения на въезд пока введены только на две недели, авиасообщение с Египтом прекращается с 19 до 31 марта, Доминикана запрещает въезд из стран Европы, из Китая, Кореи и Ирана до 15 апреля.
Уже три крупные европейские страны ввели тотальный карантин в качестве главной меры борьбы с распространением. К Италии добавились Испания и Франция – одни из лидеров по темпам распространения коронавируса (почти 10 тысяч и 6,6 тысячи заболевших соответственно). Президент Франции Эммануэль Макрон, например, призвал французов в ближайшие 15 дней отменить уличные прогулки и не покидать дома без необходимости. Из-за «санитарной войны за здоровье» в стране временно запрещены семейные и дружеские встречи, передает ТАСС. Испанцам тоже запрещено выходить из дома без острой необходимости, по всей стране закрыты пляжи.
В России, где пока удаётся избежать быстрого распространения коронавируса, столь жёсткого карантина пока нет. Однако с 18 марта и до 1 мая в страну запрещается въезд иностранцам и лицам без гражданства, за исключением водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Заражённых пока не так много, как в странах Европы – только 93 случая, причём 86 – завозные. Тем не менее, власти Москвы хотят за несколько недель построить инфекционные лечебные корпуса, рассчитанные на 500 больных коронавирусом.
Источники СМИ утверждают, что в скором времени в России могут запретить и выезд из страны.
Самые жёсткие меры пока вводятся в Москве, где за последние сутки выявлены сразу 20 случаев заражения. В городе пока действует свободное посещение школ, однако с 21 марта по 12 апреля они будут закрыты. Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о запрете мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно, а москвичей старшего возраста призвал без необходимости не выходить на улицу: пожилые люди наиболее уязвимы. Рестораны и кафе в городе пока не закрывают.
Между тем, многие российские специалисты продолжают утверждать, что ситуация с коронавирусом раздута и что грипп опаснее этого заболевания. На данный момент нет оснований вводить режим ЧС, заявил в беседе с НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов.
«ОРВИ и обычный грипп более распространены и более значимы в России с точки зрения развития респираторных инфекций», - считает он.
Доктор биологических наук Александр Семёнов - заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в эфире НСН призвал не паниковать и соблюдать рекомендации врачей. Он, однако, подчеркнул, что отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ сложно, поэтому при появлении симптомов не стоит полагаться на самодиагностику и заниматься самолечением.
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