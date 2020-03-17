Границы на замке. Коронавирус закрыл Россию и Европу на карантин

Уже три крупные европейские страны ввели тотальный карантин в качестве главной меры борьбы с распространением. К Италии добавились Испания и Франция – одни из лидеров по темпам распространения коронавируса (почти 10 тысяч и 6,6 тысячи заболевших соответственно). Президент Франции Эммануэль Макрон, например, призвал французов в ближайшие 15 дней отменить уличные прогулки и не покидать дома без необходимости. Из-за «санитарной войны за здоровье» в стране временно запрещены семейные и дружеские встречи, передает ТАСС. Испанцам тоже запрещено выходить из дома без острой необходимости, по всей стране закрыты пляжи.

В России, где пока удаётся избежать быстрого распространения коронавируса, столь жёсткого карантина пока нет. Однако с 18 марта и до 1 мая в страну запрещается въезд иностранцам и лицам без гражданства, за исключением водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Заражённых пока не так много, как в странах Европы – только 93 случая, причём 86 – завозные. Тем не менее, власти Москвы хотят за несколько недель построить инфекционные лечебные корпуса, рассчитанные на 500 больных коронавирусом.

Источники СМИ утверждают, что в скором времени в России могут запретить и выезд из страны.

Самые жёсткие меры пока вводятся в Москве, где за последние сутки выявлены сразу 20 случаев заражения. В городе пока действует свободное посещение школ, однако с 21 марта по 12 апреля они будут закрыты. Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о запрете мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно, а москвичей старшего возраста призвал без необходимости не выходить на улицу: пожилые люди наиболее уязвимы. Рестораны и кафе в городе пока не закрывают.

Между тем, многие российские специалисты продолжают утверждать, что ситуация с коронавирусом раздута и что грипп опаснее этого заболевания. На данный момент нет оснований вводить режим ЧС, заявил в беседе с НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов.

«ОРВИ и обычный грипп более распространены и более значимы в России с точки зрения развития респираторных инфекций», - считает он.

Доктор биологических наук Александр Семёнов - заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в эфире НСН призвал не паниковать и соблюдать рекомендации врачей. Он, однако, подчеркнул, что отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ сложно, поэтому при появлении симптомов не стоит полагаться на самодиагностику и заниматься самолечением.

